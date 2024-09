Nii Türi kui Järva vallas Uuring tuvastas tuuleparkide rajamiseks sobivad alad riigimaal

Uuringu tulemuste põhjal hinnati 10 suuremat ala sobivaimaks, et teha tuuleenergeetika osas edasisi uuringuid ja minna edasi planeerimismenetlusega – kokku võiks neile aladele 7,2 MW tuulikuid mahtuda kuni 170, võimsuspotentsiaaliga 1224 MW. Sellest riigimaale saaks paigutada 95 tuulikut, mille võimsuse potentsiaal on 684 MW. Võimalused tuuleenergia arendamiseks saavad olla veelgi suuremad, kui arvestada ka neid alasid, mida saaks kasutada, kui kasutada vajalikke leevendusmeetmeid. Nii saaks laiendada eelpool nimetatud 10 ala samades piirkondades ja lisanduks veel üks piirkond – kokku saaks leevendusmeetmeid kasutades rajada 220 tuulikut hinnangulise võimsusega 1584 MW, neist riigimaale 128 tuulikut 921,6 MW-ga. Samuti tuvastati 8 väiksemat ala, mille hinnanguline potentsiaal on 209 MW, sh riigimaal 173 MW. Seega kokku kaardistati riigimaadel sobivaid alasid üle 1000 MW tuuleenergeetika potentsiaaliga.