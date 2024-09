Maal elamise päev viib Aravetele

Järva vallavanem Toomas Tammik ütles, et maal elamise päev on väga kasulik, kuna see toob fookuse maapiirkondadele ja annab võimaluse tutvustada suurepärast elukeskkonda, inimesi ja asutusi – kõike, mis maaelu väärtuslikuks teeb. „Vähem tähtis pole, et saame ise selle protsessi käigus oma teenused ja võimalused üle vaadata, neid parendada.“ Sel päeval on Tammiku sõnul kaks suunda: saame tutvustada oma suurt ja noort valda oma inimestele, aga ka neile, kes väljastpoolt meie vastu huvi tunnevad. „Aastatega on fookus muutunud: kui algul oli see päev sihitud uutele tulijatele, siis nüüd keskendutakse neile, kes siin elavad.“

Tammik lisas, et maal elamise päev liidab kogukonda ja paneb ühes rütmis tööle, samuti aktiveerib see veelgi enam valla ja kogukondade vahelist suhtlust – koostegemise rõõm on suur. „Päev täidab eesmärgi ka siis, kui kogukond saab ühtsemaks. Kui keegi sellest päevast inspireerituna meile elama kolib, on boonus.“