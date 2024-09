Täna ja homme saab Paides nautida maailmatasemel museoloogiaalast konverentsi

“Tänavuse konverentsi teema on inspireeritud mullusest ootamatust uudisest, et riik on pärandihoidla arendusprojekti raha puudusel teadmata ajaks pausile pandud. Paraku on hetkeseisuga on ⅔ muuseumide kogudest tingimustes, kus ei ole tagatud nende pikaajaline säilimine ning mitmed muuseumid on ruumipuuduse tõttu kogumise pausile pannud. Kultuuripärandi kogumine, säilimine ja mõtestamine on aga muuseumi põhiülesandeid,” selgitab Eesti Muuseumiühingu juhatuse esimees konverentsi teemavaliku tagamaid.