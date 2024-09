Kõnnijalgpallurid alustasid hooaega

Järvamaal on eakate liikumist soodustav kõnnijalgpall teada-tuntud sportlik meelelahutus, mida on vahelduva eduga harrastatud Paides, Imaveres ja Järva-Jaanis. Sel nädalal said Paides mänguhuvilised taas kokku, et teha plaane algavaks hooajaks.