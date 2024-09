Järva valda võib kerkida üle saja tuuliku

Arendajaid, kes samal ajal Järva vallas uuringutega tegelevad, on mitu. Üks neist on Vindr Balticu OÜ. Ettevõtte juhi Marko Viidingu sõnul on Järva vallas tehtud uuringute järgi väga hea tuulevaru. «Tavainimene saab jälgida sarnaselt meiga tuuleresursse ja kinnitada fakte Euroopa tuuleatlase kaardirakenduse kaudu,» ütles Viiding.

Peapõhjus, miks just nüüd on saanud tuuleenergia tootlikkuse arendamine hoo sisse, on see, et üle Eesti on kadumas kaitseväelised piirangud, mis on aastaid olnud tuuleparkide rajamisel takistuseks. «Suureks plussiks Järva vallas on lisaks tuulele ka suured elektriliinid,» sõnas Viiding.