Pakiautomaati kasutatakse, ent mitte piisavalt

«Kui automaat leiab piisavalt kasutust, keskmiselt umbes 500 pakki kuus, võib Omniva kaaluda Oisu alevikku püsiva pakiautomaadi paigaldamist,» selgitas abivallavanem Elar Niglas augusti alguses ja lisas, et see uudne teenus on valgustatud ja avatud ööpäev ringi, tagades nii kasutajatele paindlikkuse igal ajal pakke kätte saada ja saata.