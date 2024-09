Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuus arendajat eesotsas Enefit Greeniga tahavad lähiaastatel püstitada Järva valda kuni 109 tuulegeneraatorit, mille igaühe tipu kõrgus on arendajate soovil kuni 270 meetrit. 74 tuulikut tuleb Imavere-Koigi, Koeru ja Kareda piirkonda ning 35 Reinevere, Roosna, Jõgisoo, Rava, Raka ja Kurisoo lähistele. Parkide koguvõimsus on kuni 763 MW.

* Säreveres tegutsev Convi Food Sweets OÜ tähistas sel nädalal 22. aastapäeva, avaldades lugupidamist ettevõtte 24 töötajale, kellest paljudega on õlg õla kõrval läbi tuldud nii headest kui ka rasketest aegadest. Viimased kriisid jäävad magusafirmal nüüd õnneks selja taha ja tootmine on selle aastaga jõudmas tagasi koroonaeelsele tasemele.

* 1. august oli Oisu kandi rahvale rõõmupäev - tänavu suvel tegevuse lõpetanud postipunkti asemel paigaldas postiettevõte Omniva Oisu mobiilse pakiautomaadi. Rõõm sellest aga võib jääda üürikeseks, sest tegemist on katseprojektiga ning kui automaat kuni oktoobri lõpuni küllaldast kasutust ei leia, siis ei näe ka postiettevõte põhjust seda teenust oisulastele osutada. Omniva kommunikatsioonijuht Reelika Lepp sõnab Järva­ Teataja päringu vastuses, et augusti jooksul liikus läbi Oisu mobiilse pakiautomaadi 306 pakki.

* Aasta Ameerika Ühendriikides, kaks aastat Inglismaal, teerituaalid ja käsitööarmastus – Türi põhikooli vastsel inglise keele õpetajal, programmis Noored Kooli osaleval Triin Labil on oma õpilastele õpetada palju rohkem kui pelgalt teoreetilist keeletarkust.

* Hispaania. Aga mitte selline, kuhu tullakse pensionipõlve veetma või Venemaa agressiooni hirmus päikeserannikule kinnisvara soetama. Maastik on mägine, olenevalt piirkonnast ka üsna metsane, meestel seljas raske varustus, kuid nemad ei otsi ilusat ja turvalist elu kodust kaugel, vaid turnivad mööda suuri kive üha ülespoole. Nad liiguvad ühes isukalt alustaimestikku neelavate ja üha kõrgemaks kasvavate tulekeeltega. Eesmärk on olla tulest kiirem, panna koos maapealse rasketehnika ning taevas tiirutavate lennukite ja helikopteritega maastikutulekahjudele piir. Siin on palav, 30–35 kraadi, kuid sellega Hispaania kui turismipiirkonna ja augustis sinna saadetud Eesti päästjate missiooni ühisosa ka piirdub. Mõlemas 20-liikmelises meeskonnas oli üks järvalane. Augusti alguses käis Hispaanias Paide päästekomandos töötav Meelis Hints ja kuu teises pooles Koeru komando meeskonnavanem Rando Suve.