Immuunsus difteeria suhtes on langenud kriitilise piirini

Riikliku kava järgi peaks esimesel eluaastal lapsed saama vaktsineeritud tuberkuloosi ja rotaviirusnakkuse vastu ning kolm vaktsiinidoosi difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi, B-tüübi hemofiilusnakkuse ja B-viirushepatiidi vastu. Pilt on illustratiivne.

Terviseamet hoiatab, et kuigi difteeria vastu on olemas efektiivne vaktsiin 1940. aastatest, on immuniseerimisega hõlmatus praeguseks langenud kriitilise piirini ning lokaalsed puhangud võivad aset leida ka Eestis.