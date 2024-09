Omavalitsused küsivad riigilt õpetajate palga jaoks 1,7 miljonit eurot

Tartu linnapea, Eesti linnade ja valdade liidu (ELVL) juhatuse aseesimees Urmas Klaas ütles, et pöördumise esitamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest. „Seadus ütleb selgelt, et kui pärast eelarveaasta algust võtab riigikogu või valitsus vastu õigusakte, mis suurendavad omavalitsuste väljaminekuid, tuleb riigil need väljaminekud omavalitsustele hüvitada,“ selgitas Klaas ning lisas, et pöördumise esitamisele andsid oma sisendi 67 kohalikku omavalitsust.

ELVL-i asedirektor Jan Trei sõnas, et pöördumise esitamiseks saadi tuge ka riigikohtu hiljutisest lahendist hooldusreformi teemal. „Riigikohus toonitas lahendis üle, et olukorras, kus riik paneb omavalitsusele kohustuse, millega pole eelarveaasta alguseks arvestatud, siis on omavalitsustel õigus seaduse kohaselt väljaminekute osas hüvitist saada,“ sõnas Trei. Ta avaldas lootust, et valitsus võtab omavalitsuste palvet kuulda ning täiendavad kulud saavad seaduse kohaselt linnadele ja valdadele hüvitatud. „See on ühtlasi nii põhimõtte kui ka usalduse küsimus riigi suhtes,“ ütles Trei.