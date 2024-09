Järgmised kohalikud suurkujud said maalile

Kui uurida ideede autorilt, Kalvi Kirspuult, miks just sellised nimed on sel suvel üles kerkinud ning miks lõpetab ta oma tänutööd just Sultsi ja Matikaineniga, tõdes mees jätkuvalt, et oluline on inimesi märgata ning tunnustada. "Selline tunnustus on teistsugune. Aukiri või tänukiri on avalikkusel meeles seni, kuni uudis on silma ees. Kahe päeva pärast aga on see uudis juba vana ning uued uudised peal. Selline maaling inimestest aga püsib kaua seinal ning neist möödudes meenuvad just need head, aktiivsed ja toredad inimesed piltidelt."