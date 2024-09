Järvamaa jääb ühe toidupoe võrra vaesemaks

Meie toidukaupade jaeketi nõunik Tarmu Kurm selgitas, et otsus Koeru kauplus sulgeda sündis seetõttu, et Meie pood asub seal väga väikesel ja amortiseerunud rendipinnal, mis paraku ei vasta nüüdisaegse kaupluse nõuetele, samuti puudub hoone juures vajalik parkla jne. „Kuna oleme seal üürniku rollis, siis on investeeringute tegemine kellegi teise omanduses olevasse kinnisvarasse tahes-tahtmata komplitseeritud,” nentis ta. „Seetõttu oleme juba palju aastaid tagasi võtnud suuna rajada uusi poode meie ettevõtte omanduses olevatele kinnistutele, mitte üüripindadele – kõigepealt soetame sobiliku kinnistu, tegeleme planeerimisega ja siis ehitame sinna kauplusehoone.”