Paide-Türi rahvajooks üllatab mitmete uuendustega

Ka sellel aastal saab 42. Viking Window Paide-Türi Rahvajooksu nädalavahetus avapaugu päev varem ehk juba 21.septembril, kui Paides E-Piima Spordihallis leiab aset Viking Window Paide-Türi rahvajooksu perepäev. Perepäeva raames on võimalik võtta osa aktiivsetest tegevustest ning osaleda loosimistes. Lisaks on laupäeval võimalik E-Piima Spordihallis võtta välja järgmise päeva võistluste stardimaterjale ning registreeruda Paide ja Türi lastejooksudele, Paide Südame Sörgile (2,5km), New Balance Türi linnajooksule (5km), Paide-Türi Rahvakõnnile koos Tõnis Niinemestaga (13,6km) ning 42. Viking Window Paide-Türi rahvajooksule (13,6km). Perepäeva lõpetab Window Paide-Türi rahvajooksu avakontsert, kus esineb tuntud muusik reket. Kontsert on kõigile tasuta.

Uuendus võrreldes eelmiste aastatega on see, et Paide lastejooksud toimuvad juba laupäeval. Samuti teeb laupäeva eriliseks see, et kui varasemalt on olnud lühem distants ainult Türil (New Balance Türi linnajooks), siis seekord pakuvad korraldajad lühemal distantsil osalemist ka Paides, kus toimub esmakordselt 2,5km pikkune Paide Südame Sörk, millele annab hoogu Utilitas. Südame Sörgile on oodatud kõik: nii need, kes 13,6km distantsi ette võtta ei soovi/ei saa kui ka need, kes tahavad jalad pühapäevaks lahti joosta. Sündmusele antakse start kell 20.00 Paide Muusika- ja Teatrimaja eest ning peale õhtust liikumistiiru on oodatud kõik E-Piima spordihalli kõigi Südame Sörgil osalenute vahel toimuvale auhinnaloosile ning kell 21.00 algavale Viking Window Paide-Türi rahvajooksu avakontserdile, kus esineb reket.