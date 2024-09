Sotsiaalmeedias levivad reklaamid imiteerivad Elisa reklaame

Elisa hoiatab, et tegu ei ole ettevõtte müügikampaaniaga ning kutsub inimesi üles ettevaatlikkusele. Elisa Eesti infoturbejuht Mai Krafti sõnul tegeleb ettevõte hetkel sellega, et reklaamikampaania platvormil peatada, lisaks blokeerib Elisa enda võrgus antud lehtedele ligipääsu, kuhu inimesi reklaamide abil suunatakse.

„Elisa müügipakkumised ja kampaaniad paiknevad kõik meie ametlikult kodulehel, antud reklaamide puhul peakski inimeste jaoks olema selge ohumärk, et need viivad veebilehele, millel on kasutatud küll Elisa tunnuslogo, kuid veebiaadress on hoopis erinev,“ ütles Kraft.