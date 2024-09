Tänapäeva inimese kaka – kas viljakas väetis või ohtlik jääde?

Kuigi jaama põhiülesanne on reovett puhastada ning see loodusse tagasi lasta, toodetakse kõrval­produktina ka komposti. Praegu on Paide reoveest välja sõelutud inimsõnnik ehk kenamini öeldes jääkmuda varustanud viljaka mullaga Kesk-Eesti põlde juba pikka aega.