Heategevuslik teatejooks toob noored taas Paide tehisjärve äärde

Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring andis teada, et seekord said nad 15 koolist kokku 71 võistkonda. „Järvamaa jooksul jookseb sel päeval 568 last ja lisaks on väljas ka õpetajate võistkond,” lisas ta. „Peale jooksude lõppu toimuvad tortide ja kommide loosimised ning kõige viimasena lisaloosimine koolidele, kus võib võita koolile palle.”