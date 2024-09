Korvpalli esindusmeeskond tuleb koju vormi testima

Viking Window korvpallimeeskonna mänedžer Janno Viilup ütles, et nad said sügisturniirile mängima Eesti Maaülikooli/Evoconi, Tamsalu Los Toros/TalTechi ja Rae Koss/Hansaviimistluse meeskonnad, kellega on esiliigas aastaid tuliseid pallilahinguid peetud. "Ka neil on huvi enne hooaega meeskonnast paremini sotti saada ning kontrollmänge pidada," märkis ta.