Paide Teatri sügishooaja tähelepanu on usul, poliitikal ja kogukonnal

Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson sõnas, et suured teemad ei ela ainult suurlinnades, vaid lõikavad eriti sügavalt just väikekohtades. Kõiki puudutavad probleemid ja neist tulenevad haavad kerkivad esimesena esile perifeeriates, kus väikesed kogukonnad on nagu prohvetid, kes räägivad tulevastest ohtudest kõigile, kes kuulama jäävad.

Esimeses, oktoobris esietenduvas Tarmo Tagametsa lavastuses “Eesti kära” astuvad lavale kaheksa kogukonnaliiget. Lavastus on inspireeritud ühe Eesti väikelinna sisekliimast ja sisepoliitikast. On see Paide, Võru või hoopis Rapla, pole teada. See on must-valge ja sinisilmne lugu linna sisepõlemismootoritest, mis kipuvad läbi kärssama. Kuskil ajavad oma rida poliitikud ja ametnikud, kuskil on linnaelanikud oma murede ja rõõmudega. Kas ja kuidas need kaks aga kunagi kohtuvad?