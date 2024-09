Eesti raskeveohobune Põllumees Maximus valiti publiku lemmikuks

Maximuse tasavägist võistlus lihaveise ja vasikate vahel jälginud Bulitko ütles, et rahva emotsioonid ja pikk aplaus rääkisid juba enda eest. „See on tore, et erinevate looma- ja linnuliikide esindajad on ajalooliselt võitnud publiku lemmiku tiitleid. Raskeveo hobune on ka oma suurejoonelisuse ja uhke olekuga nii mõnelgi varasemal tõuloomanäituse publiku lemmikuks saanud. Üldiselt on hobused rahva hulgas väga populaarsed ja tänavu oli ka palju noort publikut kohal, kes oma sümpaatiat hobustele väljendasid. Sel korral, siis tõesti toimus peamine võistlus publiku lemmiku tiitlile kahe suure isendi vahel - kas kevadel kaunima lihatõugu pulli tiitliga pärjatud hele akviteeni pull või raskeveo hobune,“ rääkis ta. Bulitko lisas, et samuti on publikule alati meeldinud väikeloomad ja nii öelda loomalapsed, kellele nunnumeetri plaks on alati heaks motivatsiooniks edasistel näitustel osaleda. „Rahva lemmiku valimine annab, vahelduseks ekpertide loomatõuge tutvustavate juttudele, võimaluse ka publikul oma arvamust avaldada ja üritusele rohkelt mängusust juurde tuua,“ kinnitas ta.