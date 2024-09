Kaks korrust, neli tuba, kolm boksi Paides läks uue kinnisvaraarenduse ehitamiseks

Ka Järvamaal tegutsev Uus Maa kinnisvaramaakler Kersti Okas kinnitas, et Puuvilja tänav 11 krundile on tegemisel järgmine ridaelamu. Võrreldes Jaama tänavaga tulevad sealsed korterid kahekorruselised ja üldpinnalt suuremad ehk kolme toa asemel on tulevasel elanikul kasutada neli tuba. Samuti on ühe autokoha asemel igal elanikul kaks parkimiskohta. „Kahjuks on Paide nii, et ega vabu, suurema ehitusalase pinnaga krunte ei leidu ja selleks, et teha suuremaid bokse, tuleb maja ehitada kahekordne,” avaldas ta. „Kui Jaama tänava majal oli üks tehnoruum ja kasutusel oli üks kütteagregaat (õhk-vesi küte), siis Puuvilja majal on igal boksil eraldi küte. Seda selleks, et ruutmeetrite arv läks piisavalt suureks ja me ei tahtnud loobuda A-energiaklassi tähisest.”