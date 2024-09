Eesti dokumentaalfilm pälvis Indias auhinna

Režissöör Aljona Suržikova sõnas, et filmi tegemine on alati seiklus ja sa ei tea kunagi, kuhu see sind viib. „Ma ei ole kunagi Indias käinu, aga oleskin soovinud minna. Esitasin viisataotluse ja sain vastuse küsimustega, kes on teie meessoost saatja. Kuna ma olen suhteliselt iseseisev naine, otsustasin, et ei lähe,” rääkis ta. „Aga väga tore, et Eesti filmikunsti saab näha ka Indias. Muidugi on ka auhinda alati meeldiv saada, kuid filme tehakse siiski mitte auhindu sihtides, vaid selleks, et jagada mingit lugu või kui lihtsalt ei saa vaikida.“