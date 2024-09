PILDID Järvalased harjutavad otsingu- ja päästertühmas Soome ja Leedu kolleegidega päästetöid

„Õppus on EST-USARi liikmetele ja välispartneritele suurepärane võimalus omandada väärt kogemusi. See võimaldab meil läbi teha kõik missiooni faasid algusest lõpuni, alustades varustuse väljastamisest lõpetades kannatanute rusude alt päästmiseni. Hea meel, et sel aastal on meiega ka lähinaabrite kolleegid,” sõnab Põhja päästekeskuse päästetöö büroo nõunik ja õppuse peakorraldaja Roland Jefremov.