Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Riigikontroll leiab oma vastvalminud auditis, et riiklik üürimajade programm pole olnud oma põhieesmärkides, tööjõu mobiilsuse ja ettevõtluse arengu edendamisel tulemuslik. Põhimõttelisi probleeme leiti ka kahes Järvamaale rajatud üürimajas Imaveres ja Türil.

Riigikontroll osutab, et ehkki ettevõtluse areng on dünaamiline, on välja üürimata korterite hulk ja mittetöötavad üürnikud märgiks, et nõudlus korterite järele võib olla üle hinnatud. Näiteks eelmise aasta oktoobris oli enamikus üürimajades osa kortereid üüriliseta: Imaveres 18st ja Türil 43st kaheksa. Samasugune seis valitses mitmes üürimajas ka üleeelmise aasta augustis.

*Hiljuti Järvamaa aasta huvihariduse õpetajaks valitud Paide Hammerbecki põhikooli huvijuht Helen Trug võiks haridustöötajana suvel jalad seinale visata ja tavapärasest pikemat suvepuhkust nautida. Aga ei. Tema pakib suve alates hoopis iga natukese aja tagant kohvreid ja reisib lastega mööda laia maailma folkloorifestivalidele. Tänavugi viis ta rahvatantsurühmad Itaaliasse ja Taisse.

Tantsijad hindavad Trugi pingutust väga. Lõppude lõpuks saavad nad ju aru, et see on suur vastutuse koorem, mis juhendaja õlgadel nendel reisidel lasub.

Laura Pilv ütles, et need reisid on olnud hindamatu väärtusega. "Reisi ajal olen kasvanud rohkem kokku oma rühmaga ja õppinud neid tundma. Samuti olen näinud teiste riikide kultuuri, loodust ja eripära ning olen õppinud hindama, kui hea on tegelikult Eestis elada," lausus ta.