ARVAMUS Sihtasutus Järvamaa on meie koostöö vedur

Usun, et enamik inimesi sihtasutusest Järvamaa just ülearu palju ei tea. Sihtasutus kannab mitmesuguseid rolle. Esiteks täidab ta riigi seadusega pandud ülesandeid, nagu maakonna arengu, rahvakultuuri ja rahvatervise koordineerimine, lisaks pakub otse nõu ettevõtjatele ja vabaühendustele­. Neid tegevusi on tellijad rahastanud ja Järvamaa inimestele ega omavalitsustele lisakulu ei too. Nende ülesannete tarvis saab sihtasutus toetusi ligi 300 000 eurot aastas.