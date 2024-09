Kadunud sõidukite registrist kustutamine muutub lihtsamaks

„Praegu ei saa sõiduautosid ja väikekaubikuid ilma lammutustõendita liiklusregistrist kustutada. Probleem on see juhul, kui sõiduk on hävinud või kadunud, sest alates 2027. aastast peab kõikide registris olevate peatatud kandega sõidukite eest tasuma mootorsõidukimaksu. Eelnõuga lahendame selle probleemi ehk edaspidi on võimalik kadunud sõidukeid registrist kustutada ka juhul, kui puudub lammutustõend – kuni 2025. aasta lõpuni saab seda teha tasuta,“ selgitas taristuminister Vladimir Svet. Alates 2026. aastast muutub kadunud sõidukite registrist kustutamine tasuliseks, seega tasub tegutseda aegsasti.