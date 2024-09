GALERII Türi kaerajoogitehas pidas esimest lõikuspidu

Täna pidas Türil veebruaris tööd alustanud innovaatiline kaerajoogitehas YOOK lõikuspidu, et tänada koostööpartnereid ning rääkida eesmärkidest, milleni on selle lühikese ajaga jõutud ning nendestki, mis veel tulevikus plaanis. Kuigi tehase käivitamine on olnud pööraselt pingeline, on tänaseks leitud eksporditurge järjest juurde ning tehase tegevjuhil Katre Kõvaskil pole väiksemaid plaane kui vallutada Eesti kaerajoogiga sisuliselt kogu maailm. Sest kui välismaailmale kõlab YOOKi nimi kui "you OK", siis tekitab see tahtmatult huvi seda proovida ja teeb tuju heaks, rääkimata heast maitsest.