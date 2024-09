Päevakeskus korraldas jalgrattamatka

Tegemist oli Järva-Jaani päevakeskuse traditsioonilise jalgrattamatkaga tutvumaks kodukandi radadega. Taolist matka on korraldatud juba 14 aastat ja 28 korda. Kokku saadakse kevaditi ja sügiseti. „Kõige rohkem on 30 inimest olnud, päris algusaastatel, siis kui olid ettevõtete külastused,“ sõnas matka korraldaja Ines Kurvits. Septembri rännakul trotsisid tuult ja vihma 11 vaprat jalgratturit. Sõideti umbes 20 km, vahepeal tehti väikeseid pause, et jutustada ja midagi hamba alla pista.