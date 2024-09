PILDID Uuenduskuuri läbinud Keskkonnaameti Türi kontorihoone sai pidulikult avatud

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra sõnul on amet toonud lähestikku asuvate kontorite töötajad ühte majja kokku parimate töötingimuste loomise eesmärgil. „Avaliku sektori atraktiivseima tööandjana on meie eesmärk jätkuvalt pakkuda parimaid töötingimusi oma töötajatele ja olla Eestimaa inimestele võimalikult lähedal. Keskkonnaametil on üle Eesti tihe kontorite võrk ning me näeme igas maakonnas kohalolekus suurt väärtust. Järvamaal oli meil seni kaks kontorid, nii Türil kui ka Paides. Nüüd kolisid kõik Järvamaa Keskkonnaameti töötajad ühe katuse alla Türi kontorisse, kuhu on loodud mugav töökeskkond. Selle kokku kolimise abil vähendasime pinnakasutust 314 m2, mis aitab hoida kokku ka kulusid,“ ütles Vakra.