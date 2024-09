Komöödiateatril algab 23. hooaeg

„Lumevangis“ Piret Kalda ja Tõnu Ojaga on niivõrd populaarseks osutunud, et liigub üheainsa aastaga juba 100. etenduse poole.

Suvetuuril käinud „Kolm musketäri“ eristub aga sellega, et ainult kolm näitlejat mängivad kaheksat lõbusat lugu tööst ja rahast ning laval on lausa 24 värvikat rolli ja kostüümi.

"Lumevangis"

Patrick naudib oma üksildast elu ja on äärmiselt üllatunud, kui metsiku lumetormi ajal tema uksele koputatakse. Sisse astub Judith, elurõõmust pakatav naine kõrvalkülast, kellel on üks kummaline palve… Patrick loodab, et ta lahkub varsti, aga ilm muutub üha hullemaks. Riigis kehtestatakse hädaolukord ja nad on sunnitud mitmeks päevaks sama katuse alla jääma. Populaarne inglise autor Peter Quilter kirjutas näidendi „Lumevangis“ (Snowbound) 2020 esimese koroona lockdown’i ajal. See räägib kahest väga erinevast inimesest, kes peavad olude sunnil koos olema, ilma teineteist hulluks ajamata. Liigutav ja naljakas lugu lähedusest ja üksildusest, naerust ja pisaratest, lumest ja päikesest, pitsast ja veinist.

27.10 Järva-Jaani kultuurimajas

04.12 Türi kultuurikeskuses

Algus kell 19

"Kolm musketäri"

3 näitlejat, 8 lõbusat lugu tööst ja rahast, 24 rolli ja kostüümi!

Iga tööusku eestlane teab, et kui kõvasti vaeva näha, tuleb ka armastus. Vahel kisub kodukootud filosoofia aga kiiva ja kui põhimõte, kuidas töö nõnda palk, enam ei kehti, peab musketärina mõõga haarama. Siis karjatab eestlasest töönarkomaan prantslasena "Üks kõigi, kõik ühe eest!" ning algab kähmlus, kus õde ei tunne õde ega vend venda. Tuntud näitlejad esitavad meile lustakaid lugusid tööst ja selle puudumisest, teenimisest ja teenitu laiaks löömisest ning sellestki, kuidas lollidelt raha ära võtta - elulistest seikadest, millega igapäevaselt kokku puutume. Töö ja palga nimel sekeldamine ajab ühtviisi naerma nii paadunud rööprähkleja kui ka mugavustsoonis uneleja. „Kolm musketäri“ on lustakas kiirkursus eluga toimetulekuks, mille esitavad Marika Korolev, Henrik Normann ja Marika Barabanštšikova.