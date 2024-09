15 000 euroga võib saada neljatoalise korteri

Korteri suuruseks on 80,30 m2. Kaasomandi kasutuskord ei ole kokku lepitud. Korter asub 18 korteriga elamus II korrusel maja keskel. Korteriühistu on toimiv.

Elamus on keskküte (ehitisregistri andmetel kaugküte, tegelikkuses lokaalküte), elamu on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Korteris on mööbel, pliit, boiler. Esiku ja elutoa põrandal on praod ning niiskuskahjustused. Tubade põrandad laminaat. Vahetamata on üks aken. Hoone on soojustamata ja rekonstrueerimata. Energiamärgis puudub.