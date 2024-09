Pühapäeval pääseb tõukerattaga tasuta sõitma

Bolti tõukerataste suuna juhi Karl Apsoloni sõnul on tasuta elektriliste tõukerataste pakkumise eesmärk võimaldada inimestel proovida alternatiivi isiklikule autole. “Näeme, et elektriliste tõukerataste populaarsus kasvab pidevalt, kuna aina rohkem inimesi eelistab neid autodele ning kombineerib nende kasutamist sageli ka ühistranspordiga. Värske Bolti uuring näitas, et üle poole (56%) tõukerataste kasutajatest kasutab tõukse regulaarselt igapäevaseks liiklemiseks. Soovime autovabal päeval võimaldada veelgi enamatel inimestel tõukerattaid kui igapäevast liikumisvahendit proovida,” selgitas Apsolon.