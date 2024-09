Metsa alla jõuab jätkuvalt tonnide viisi prügi

RMK juhatuse liikme Kristjan Tõnissoni sõnul on täna on üleilmne maailmakoristuspäev, millega juhitakse tähelepanu jäätmete õigesti käitlemisele. "Ka RMK paneb inimestele südamele, et prügi koht ei ole looduses. Prügi peab jõudma sorteerituna jäätmejaama – vaid siis tekib võimalus nende ümbertöötlemiseks ja uuesti kasutusse võtmiseks," rõhutas Tõnisson. "Prügi metsa viimise asemel palun tutvuda lähima jäätmejaama võimalustega, sest ainult nii saab jäätmed keskkonnaohutult ära anda."