Politsei tänab inimesi, kes andsid teada, kus Järvamaal sõidavad roolijoodikud

Politseikolonelleitnant Sirle Loigol on hea meel tõdeda, et inimesed teevad politseiga koostööd ja annavad joobes juhtidest teada. "Saime suvistel liiklustalgutel 224 teadet, mis näitab, et inimesed tunnetavad roolijoodikute probleemi tõsidust ja soovivad anda oma panuse, et Eesti liiklus oleks turvalisem. Tänu kaardirakendusele märgitud infole oleme saanud paremini planeerida patrullide väljapanekuid ja suunata enam patrulle sinna, kus võivad ohtlikud juhid liigelda,“ rääkis Loigo.

Politseikolonelleitnant räägib, et paraku kõneleb üldine joobes juhtide avastamise statistika sellest, et viimase viie aasta jooksul ei ole olukord üldse paremuse poole liikunud. „Politsei teeb igal aastal lauskontrollide kõrvalt rohkem ka sihitud reide, et joobes juhte avastada. Selleks aga, et joobes juhtide arv hakkaks oluliselt vähenema, on vaja tegeleda põhjusega, mis nende rikkumiste taga on. Kui teisipäeva lõunal tabame inimese autoroolis täiesti purjus, siis viitab see selgelt alkoholiprobleemile, mida menetlusega lahendada ei saa. Politsei küll suunab üha enam roolist tabatud joodikuid oma käitumist muutma, näiteks psühholoogide koostatud programmi „Korralik juht“ ehk KOJU, kuid peaksime alkoholiprobleemiga riigis laiemalt tegelema,“ sõnas Loigo.