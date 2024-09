GALERII Muinsuskaitsepäevad tõid Paidesse nii ekskursiooni kui loengu

Wittensteini Tegevusmuuseum teadusjuht Ründo Mülts ütles, et huvi Paide riigimaja ja ajaloolise kreisivalitsuse hoone vastu oli suur. "Palju oli seltskonnas neid, kes "valges koolimajas" õppinud perioodil, mil seal tegutses algkool," sõnas ta. "Tutvusime põhjalikult endise kreisivalitsuse hoone ruumidega, kus nüüd tegutseb kohus ning tööruumid saanud ka muinsuskaitseamet. Suur rõõm, et Paide vanalinnas asuv hoone on nii kenas seisukorras ning pakub suurepärast töökeskkonda."