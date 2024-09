Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Grisly Kuuskler (32) ja Liisa Kuuskler-Kluust (27) on suurest perest pärit õed, kes sel sügisel leidsid end suhteliselt ootamatult ebatavalisest rollist. Kõrvuti on nad asunud juhtima Paide kaht suurt ja nüüd ka ainukest lasteaeda: Grisly on kolmandat aastat PAIde, Liisa esimest kuud Sookure lasteaia eesotsas. Kahe peale kokku tuleb neil hoolt kanda üle 500 mudilase eest.

Mõlemad on keskendunud sellele, et Paide lasteaiad käiksid ajaga kaasas, et lapsed saaksid õppimise ja tegemiste kõrval olla siiski ka lapsed ning et töötajad oleksid motiveeritud.

Huvitav fakt on aga see, et ei Grisly ega Liisa ole lasteaias peaaegu käinudki.

*Hetkel, mil õunafestivalil hüüti välja võiduka küpsetaja nimi, ei teadnud asjaosaline sellest midagi, sest oli samal ajal linna teises servas peetud tuletõrjespordivõistlustel kohtunik.

Et just tema küpsetatud kook esikohavääriliseks osutus, oli Kersti Kangurile seda üllatavam, et esiteks ei pidanud ta plaani tänavu konkursil osaledagi ja teiseks polnud ta selle retsepti järgi kooki varem valmistanud.

Niisiis oli see kõik üks suur juhuste kokkulangemine, mida lõpuks kroonis peavõit.

*Teate küll neid loodusspaasid, mis on tavaliselt peitunud Lõuna­-Eesti kuplite vahele ning ümbritsetud veesilmakestest ja männimetsast kostvast kohinast. Kus paksud vaibad ja pehmete taldadega toasussid summutavad protseduuride, saunade, ujulate ja tubade vahet saalivate inimeste samme.