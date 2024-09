Viikingid seavad endale kõrged eesmärgid

Paide Viking Window korvpallimeeskonna manager Janno Viilup nentis, et ilmselt on kõik kohalikud korvpallisõbrad seda juttu temalt juba kuulnud ning nii nagu igal aastal, lähevad nad ka 2024/25 hooajale vastu medalimõtetega. „Võibolla tänavu on kogu asjal ka sügavam sisu taga, sest sisuliselt oleme uue koosseisu komplekteerimisega tegelenud alates hetkest, mil meie mulluse hooaja viimane kohtumine sai peetud,” põhjendas ta. „See oli ka Rait Keerlese peatreeneriks toomise mõte, et võistkonna vundament oleks kindlam ja tema teine hooaeg juhendajana lihtsam. Ka mullu (viikingid kukkusid välja veerandfinaalis ja said kokkuvõttes kaheksanda koha- toim) olid seisud justkui head, kuid play-offis läksime koheselt kõige tugevamaga kokku. Tänavu sooviksime olla pärast põhiturniiri tabeli esimeses pooles, et järgmistes voorudes, vähemalt esimestes ringides neid kõige tugevamaid vastaseid. Selle kõige nimel oleme kolm-neli kuud tööd teinud.”