PILDID Kõik kiired masinad Järvamaa rahvaralli teedele ära ei mahtunud

Võistluste direktor, varasemalt Järvamaa Car Meetingu nime alt autoentusiastide kogunemisi, suvefestivale ja vigursõite teinud Pärt Õlekõrs selgitas, et mõtteid ühe rahvaralli korraldamise osas oli ta mõlgutanud juba aastaid. „Minu onu on Kalle Kruusma ja ka tema kõrval olen rallide korraldusliku poolega ka varem kokku puutunud. Sealt tekkis ka endal ühe rahvaralli korraldamise huvi,” avaldas ta. „Sportralli Paide rally näol on meil juba olemas, nüüd teeme aga rahvasportlastele kruusaralli.”

Eelkirjapaneku põhjal on rahvarallile tulemas 121 osalejat ja see on korraldaja sõnul igati rõõmustav number. Väljas on nii üksikuid sportlassi sõitjaid kui ka hulk rahvarallitajaid. Kuulsamatest tegijatest tõi Õlekõrs välja Urmo Aava, kes on seekord aga oma pojale kaardilugejaks.