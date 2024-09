Õpilased näitasid kergejõustikualadel mitmekülgsust

Noorematest neidudest võidutses Criselle Milder Põhja-Järva koolist, kes kogus kokku 1963 punkti (9,7-3.42-29.40-2.01,7). Sealjuures alavõidu said ta üksnes 600 meetri jooksus. Milder on ehe tõestus, et neljavõistluses pole tingimata vaja olla igal alal võitja, vaid edu toovad ühtlaselt head esitused.