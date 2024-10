Kollektiivide registreerimine maakonnapeole saab läbi

Peo ideeautorid Monika Kirss, Birgit Mihhailov ja Carolyn Savolainen tõdevad, et soov on sellel aastal anda kogu maakonnapeoga seonduv info võimalikult varakult juhendajatele ja osalejatele. Monika ja Birgit on võtnud südameasjaks, et osalejatel oleks suure peo kõrvalt mõnusasti aega ka maakonnapeo repertuaari õppida. „Meil on rõõm, et kohtumised tantsujuhtide ja lauluõpetajatega on olnud edukad, mis on andnud meile kindlustunnet juurde. On suur rõõm tõdeda, et oleme peo kava, lavastuse ning repertuaariga jõudnud nii kaugele, et saame üheskoos alustada teekonda Järvamaa olulisema peo loomiseni.”

2025. aasta Järvamaa laulu- ja tantsupeo „Sõna tunded” põhisõnumiks on tunnete voli ja sõnade võim. Mida lähemale jõuab iga-aastane suurpidu, seda rohkem kõlapinda ja emotsioone see tekitab. On hetki, mil kannustab elevus – innukus, kuid vastukaaluks tekib ka tüdimust ja trotsi. Tunnete maailm on kirju nagu rahvariideseelik. Seeliku puhul tekib erinevatest värvidest kokku harmoonia – kas sama võib juhtuda ka erinevate tekkinud tunnetega? Maikuu viimane nädalavahetus on aeg, mil koguneme kokku pühasse paika – Vargamäele, kultuurihiide. See annab meile võimaluse tunnetada oma juuri ning mõtestada Järvamaa laulu- ja tantsupeo olemuse üle. See on ka hea hetk mõtiskleda, milline on iga indiviidi roll peo õnnestumises.

2025. aastal tähistatakse ka Eestis teema-aasta raames 500 aasta möödumist teadaolevalt esimese eestikeelse raamatu sünnist. Just seetõttu on suurpidu pühendatud „Eesti raamat 500“ raames sõna väele. Läbi kirjaniku A. H. Tammsaare sulest ilmunud teoste, mis Eesti inimeste südamesse on juurdunud, püüame mõtestada sõnade sügavust ning siduda seda tunnetega, mida väljaöeldu tekitab.

Järvamaa laulu- ja tantsupidu on pidu, mis tekitab palju erinevaid mõtteid ja tundeid – nii vastakaid, kui harmoonilisi – kõike seda ja palju enamatki toome 2025. aasta peoga vaatajate ette.

Registreerimine ja lisainfo on leitavad Järvamaa tantsu- ja laulupeo ametlikult koduleheküljelt.