Järvamaalt pärit staarkaru Karoliina suikus igavesele unele

„Esialgu määras Elistvere asukaid raviv loomaarst Tõnu Kalja Karoliinale valuvaigistid. Kohe teavitas ta Karoliina olukorrast ka Eesti Maaülikooli eksperti, metsloomade meditsiini uurijat dr. Aleksandr Semjonovit. Kui esimene ravikuur tulemusi ei andnud, otsustasid veterinaarid valuravi skeemi muuta, lootuses, et karu seisund paraneb ja talle saab teha röntgenuuringu. Paraku seda ei juhtunud, viimased päevad näitasid, et Karoliina olemine muutus kehvemaks,“ lisas Plato.

„Kogu loomapargi-pere on kurb, kuid mõistame, et tegu oli õige otsusega. Karoliina elas Elistveres 26-aastaseks. See on pruunkaru kohta väga võimas vanus. Selle ajaga jõudis ta pakkuda rõõmu tuhandetele loomaparki külastanud inimestele,“ kinnitas Andri Plato.