Väätsa mudilased osalesid suurel koristuspäeval

​Väätsa Lasteaed Paikäpp õpetaja Kersti Morel ütles, et Väätsa lasteaia lapsed on harjunud oma kodukoha ümbrust korrastama, kuna selliseid tegevusi viiakse läbi igal aastal mitu korda. "Kevadeti osaletakse kõkutamisel, sügisel maailmakoristuspäeval ning lisaks korraldatakse ka talgupäev, kus lapsed ja nende vanemad aitavad lasteaia õueala korrastada ja õunapuid hooldada."

Morel lisas, et kogukonna kiituseks võib öelda, et aasta-aastalt on kogutud prügi hulk vähenenud, mis näitab, et ühine töö kannab vilja. Sellel aastal koguti kokku 23,5 kg erinevaid jäätmeid.