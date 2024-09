GALERII Rahvajooksu nädalavahetus sai avapaugu Paide lastejooksudega

Esialgsed tulemused on leitavad siit! Laupäevaste sündmuste finišikaamera.

Paide E-Piima spordihallis toimub täna kuni 20:00ni Viking Window Paide-Türi rahvajooksu perepäev, millele järgneb esmakordselt toimuv Paide Südame Sörk: annab hoogu Utilitas. Paide Südame Sörgi rada kulgeb Paide linnas ning kõigil osalejatel tuleb läbida 2,5km pikkune rada. Pärast raja läbimist jagatakse kõigi osalejate vahel välja loosiauhinnad nii Utilitaselt kui ka teistelt partneritelt Paide E-Piima spordihallis. Sportliku päeva lõpetab kell 21:00 E-Piima spordihallis laval üles astuv reket. Kontsert on kõigile tasuta!

Homme kell 10.30 algavad Türil lastejooksud ning 13.00 New Balance Türi linnajooks (5km). Paides antakse kell 12:00 start Paide-Türi Rahvakõnnile koos Tõnis Niinemetsaga (13,6km), kuhu on kohale tulemas ka president Kersti Kaljulaid. Kell 14.00 saavad lähte 42.Viking Window Paide-Türi rahvajooksu (13,6km) võistlejad. Kõigile distantsidele on võimalik registreeruda ka kohapeal.