Linn rahastab järjekindlalt Sargvere küla üritusi

Paide linnavalitsus eraldas taas toetusi linnas tegutsevatele mittetulundusühingutele, spordi-, kultuuri- ja külaseltsidele, et pakkuda tuge kohaliku elu edendamiseks ning ürituste korraldamiseks. Viimase aasta jooksul jagatud toetuste puhul hakkab silma tõsiasi, et kuigi linnas on mitmeid suuremaid külakeskuseid ning toimub erinevaid sündmuseid siin ja seal, leiab rahastuse alati mõni Sargvere külaga seotud ettevõtmine.