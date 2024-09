Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Pühapäeval peetud 42. Viking Window Paide-Türi rahvajooks üllatas sellega, et pikal jooksumaal olid tänavu täiesti uued võitjad. Põhidistantsi Paidest Türile (13,6 km) võitis meestest Leonid Latsepov (00:40:30) ja naistest triatleet Liis-Grete Arro (00:47:08).

Latsepovi aeg on aegade teine tulemus. Talle järgnenud rajarekordi omanik ja kahe eelmise jooksu võitja Tiidrek Nurme sai kirja aja 00:40:59. Kolmandaks tuli Karel Hussar ajaga 00:41:26.

Seekordne rahvajooks eristus ka selle poolest, et üritus oli kahepäevane ning palju sportlikku tegevust kandus ka laupäeval Paidesse. Nii toimusid laupäeval Paides lastejooksud, suur perepäev, õhtune südamesörk ja Reket kontsert E-Piima spordihallis. Pühapäeval olid lastejooksud Türil. Sellele järgnes juba mõneaastase tavaga Türi linnajooks. Paidest Türile sai tänavu nii kõndida kui ka joosta.

*Peatselt seab end Paides sisse uus tänavatoidukoht. Paide kesklinnas kohvikut Uskumatu pidav Kaido Lepik selgitas, et see tänavatoidukoht on ratastel, ja kuigi toitlustust saab pakkuda soovijatele sobivas kohas, seab tema haagise kesklinna vahetusse lähedusse.