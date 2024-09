Algab võidujooks vana eterniidi tasuta äraandmisele

Nii nagu Türi ja Järva vallas sel aastal juba olnud on, läheb nüüd ka Paide linnas lahti võidujooks vana eterniidi tasuta äraandmiseks. Just nimelt võidujooks, sest vastuvõetavad kogused on piiratud ning linlasi, kellel on ohtlikku asbestijäädet lademetes majapidamistes alles, on palju.