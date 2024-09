Linnameeskonna noored võitsid jalgpalliturniiri

Põnevast turniiriga küllastatud nädalavahetusest pärinevad tulemused on järgmised: Paide LM vs Tartu WJK Santos 3:0; Paide LM vs Läänemaa JK 3:1; Paide LM vs Rae Spordikool 0:1; poolfinaal: Paide LM vs Rae Spordikool 3:1 ja finaal: Paide LM vs FC Flora Valged 3:0.