KULDA JA KARDA PPA paiskas müüki hinnalisi ehteid ja kuldmünte

Müügis on kokku ligi 50 eset ja sealt võib leida nii hinnalisi ehteid kui ka kuldmünte, mis kindlasi kollektsionääre rõõmustavad. Samuti on müügis igapäevasemad asjad nagu klaasid ja lambid. Kalleimatest esemetest on müügil näiteks 7870 eurose alghinnaga kullast kaelakett koos ristikujulise ripatsiga. Selle kaal on 183,3 grammi, pikkus ca 65 cm. Kaelakett ja ripats on valmistatud standardproovile 585 vastavalt kullasulamist. Ripatsi Jeesuse-kujuline detail on rodeeritud.