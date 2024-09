Õngitsejad panevad hooajale punkti

"Paide sügissärg 2024" õngitsemisvõistlus toimub juba tuttaval alal - truubist paadisillani. Korraldajate sõnul on suve jooksul kinni kasvanud sektorid taas puhastatud. Alates 25. septembrist on võistlusalal püügitreeningud keelatud. Käesoleva nädala algul korraldajate poolt tehtud proovipüük näitas, et latikas pole nii aktiivne kui kevadel, aga särg oli ruttu kohal.