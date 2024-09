Olümpiamängud panid lapsed mitmel ala proovile

Olümpiamängude korraldaja Taiga Laur ütles, et neil on ikka tavaks olnud olümpiamänge korraldada nii nagu see päriselt käib. "Üritus algab piduliku rongkäiguga, õpilastel on tehtud erinevate maade sildid, keda nad esindavad, igaühel on oma lipukandjad ning au kohal on olümpialipp ja Imavere kooli lipp," tutvustas ta.