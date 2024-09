Türil hakatakse uhkeid tiitleid jagama

Türi vallavalitsuse avalike suhete juht Merle Rüütel märkis, et aukodaniku tiitlile on esitatud kaheksa esildist, sealhulgas ühe inimese nime kaks ja ühe inimese nime kolm korda. Kes sellest valikust aukodaniku tiitli vääriliseks osutub, see selgubki täna vallavolikogu kell 14 algaval istungil, kus see on kaheksas päevakorrapunkt. Istungi otseülekannet näeb valla veebilehe või Facebooki lehe vahendusel.