Toidusalu istutusala loomine sai alguse

Türi Põhikooli toidusalu projekti eestvedaja, permakultuuri kujundaja ja koolitaja Marian Nummerti sõnul on käimas ettevalmistused tulevase toidusalu istutusalade loomiseks. „Selle asemel, et viia lehed raha eest Väätsa Prügilasse, on Türi Haldus kahe aasta jooksul neid kogunud ja hoidnud, et neist saaks toidusalule sobiv kasvupinnas,“ selgitas Nummert ja lias, et järgmise aasta kevadel, kui lehekõdu on ilusti alla vajunud, on hea alustada ka istutusprotsessiga.